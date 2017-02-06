Министерство финансов Украины ожидает в апреле процедурного решения суда Лондона по делу о выплате Украиной долга в 3 млрд долл., взятого у России правительством экс-президента Януковича в конце 2013 года. Об этом в ходе пресс-конференции сказал министр финансов Александр Данилюк.

«Что касается долга: две недели назад были слушания в Лондоне. Они проходили три дня. Украина представила свою позицию. Сейчас судья готовит решение. Каким будет это решение, никто не знает. Я думаю, что это решение будет в нашу пользу, - сказал Данилюк», – отметил он, сообщает УНИАН.

В то же время, по словам министра, никаких коммуникаций между сторонами не предполагается - ни для России, ни для Украины. «Это правило Лондонского суда. Мы ждем решения. Оно может потребовать времени. Для себя мы оценили, что это может быть в апреле», – подчеркнул Данилюк.

Как сообщал ForUm, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долл. при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 г.

В конце декабря 2015 года Кабинет Министров Украины принял решение о введении моратория на выплату долга РФ.

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности с Украины.

Высокий суд Англии 19 января провел заключительный день слушаний российского представления относительно ускорения решения по делу об иске России к Украине.