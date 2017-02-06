Перед тем, как новый американский постоянный представитель в ООН Никки Хейли озвучила твердую и неизменную позицию США относительно ситуации на востоке Украины, она лично основательно изучила этот вопрос, в том числе - в общении с украинскими коллегами.

Об этом рассказал интервью Укринформу постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

«По моему мнению, постоянный представитель США полностью в курсе событий относительно ситуации на Донбассе и все знает о Крыме. Озвученная ею позиция подтверждает, что новая администрация США в полной мере ознакомлена с ситуацией в Украине и продолжает занимать сильную позицию в этом вопросе», - подчеркнул глава украинской Миссии.

Он также сообщил, что встречался с Никки Хейли до заседания Совета Безопасности по Украине и провел для нее «подробный брифинг» по ситуации на Донбассе.

Вместе с тем, украинский дипломат выразил убеждение, что российская сторона была, по меньшей мере, потрясена твердой позицией США на фоне заявлений новой администрации о возможности улучшения отношений с Россией.

«Я видел выражение лица господина Чуркина в тот момент. Мне кажется, что для него это было некоторой неожиданностью. Он не ожидал такого резкого заявления со стороны нового постпреда США. Однозначно», - отметил представитель Украины.

Ельченко подтвердил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны США в ООН и сохранение международного давления на РФ. «Я абсолютно в этом уверен», - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что заседание СБ ООН подтвердило настрой международного сообщества в поддержку Украины.

Напомним, представитель США в СБ ООН Никки Хейли заявила, что санкции США против России будут сохранены, пока Россия не прекратит оккупацию Крыма.