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Комиссия по отбору главы Нацполиции определилась с тремя кандидатами на эту должность.

Об этом сказал на брифинге секретарь комиссии Евгений Захаров, сообщает пресс-служба ведомства.

4 февраля Консультативная отборочная комиссия провела заседание, на котором единогласно утвердила итоговый протокол.

«Комиссия выбрала консенсусом трех лучших кандидатов из десяти, после чего провела среди них рейтинговое голосование. По его результатам комиссия рекомендовала министру внутренних дел (в порядке рейтинга) Бушуева Константина, Андрея Вишневского и Сергея Князева в качестве кандидатов, способных работать на должности руководителя Национальной полиции Украины», - сказал Захаров.

Бушуев занимает должность замглавы Нацполиции, Вишневский – директор Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи, Князев является начальником департамента уголовного розыска Нацполиции.

Напомним, на пост главы Нацполиции Украины претендовали 64 кандидата. Однако конкурсная комиссия не допустила 20 претендентов к конкурсу.

Список претендентов был обнародован на сайте Национальной полиции Украины. 

25 января временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян и глава управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко отказались продолжать участие в конкурсе на должность председателя Нацполиции.  
ForUm

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