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Временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян отказался продолжать участие в конкурсе на должность председателя Нацполиции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Так бывает - и надо уважать закон. Принял решение не продолжать участие в конкурсной процедуре на должность председателя Национальной полиции Украины. Квалификационные требования, стаж работы в отрасли права: комиссия внимательно (и это правильно) посчитала мой стаж работы в области права и запросила у меня справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой работал. Я не стану готовить такую справку», – отметил он.

Троян подчеркнул, что глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, соответствующим всем требованиям закона - без поправок, дописок и натяжек. «Мне не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса. Я это принимаю, и как офицер, не хочу никаких поблажек и предположений. Работы на выбранном мной пути очень много и я, рядом со своими товарищами, буду продолжать служить Украине! Очень хочу, чтобы конкурсная комиссия выбрала лучшего, и желаю своим товарищам среди которых много достойных офицеров пройти это испытание и выйти победителями. Такое взвешенное решение нужно стране», – заявил он.

Напомним, на пост главы Нацполиции Украины претендовали 64 кандидата. Однако конкурсная комиссия не допустила 20 претендентов к конкурсу.

Список претендентов был обнародован на сайте Национальной полиции Украины. 
ForUm

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