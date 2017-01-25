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Глава управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность председателя Национальной полиции. Как патриот своей професиии не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции», – отметил он.

По словам Крищенко, в первую очередь такле решение связано с трагическими событиями в Княжичах. «Желаю успехов своим коллегам в дальнейших этапах отбора», – подчеркнул он. 

Напомним, временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян также отказался продолжать участие в конкурсе на должность председателя Нацполиции. 
ForUm

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