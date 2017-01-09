На пост главы Нацполиции Украины претендуют 64 кандидата, сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Подано 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия», - написал он в Facebook.
После обработки документов в течение трех дней полный список допущенных к конкурсу кандидатов будет доступен на сайте МВД.
Напомним, 16 ноября 2016 года Кабинет Министров Украины принял отставку главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе.
15 декабря Министерство внутренних дел объявило конкурс на должность главы Национальной полиции.
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