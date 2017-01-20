Конкурсная комиссия не допустила 20 из 64 претендентов к конкурсу на должность руководителя Национальной полиции. Об этом заявил член комиссии Евгений Захаров, сообщают Українські Новини.
Он отметил, что состоялось первое заседание комиссии, на котором был утвержден регламент работы и рассмотрены пакеты документов от претендентов.
«Мы проверили документы и сняли с конкурса 20 кандидатов, потому что их документы не отвечают квалификационным требованиям к должности главы Нацполиции», - сказал Захаров.
По 7 претендентам комиссия запросила дополнительные данные. Двое из них уже предоставили необходимые сведения и допущены к конкурсу, еще 5 – должны предоставить документы до 10:00 23 января.
Захаров не назвал имена 20 людей, которых не допустили конкурсу, но отметил, что исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян после длительно изучения вопроса наличия у него необходимого руководящего стажа все-таки был допущен.
Комиссия планирует начать тестирование кандидатов 24 января, а собеседования с ними – 30 января.
Напомним, на пост главы Нацполиции Украины претендуют 64 кандидата.
Список претендентов был обнародован на сайте Национальной полиции Украины.
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