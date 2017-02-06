На месте блокады железной дороги в Бахмуте нардеп ударил полицейского, сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Донецкой области.

«Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован. Травму получил на блокпосту в Бахмуте при исполнении служебных обязанностей, когда группа людей пыталась помешать проверке их автомобиля», - говорится в сообщении.

4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружен карабин СКС.

«В рамках контрдиверсионных мероприятий, которые проводятся в области по распоряжению штаба АТО, транспортные средства подлежат необходимой проверке с целью прекращения трафика нелегального оружия и его утечки в мирные области Украины», - отмечается в сообщении.

По словам сотрудника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища.

«Во время конфликта депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, и высказывал намерения отобрать у них оружие, в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах», - сообщили в полиции.

Указанный факт зарегистрирован в Едином журнале учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, проводится проверка. В настоящее время сотрудник Бахмутского ОП, который получил телесные повреждения, находится в больнице.

Как сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, указанный нардеп – Владимир Парасюк.

«Владимир Парасюк ударил полицейского в Донецкой области. Это ниже плинтуса и очень плохой пример для всех украинцев, чем бы Парасюк не мотивировал свои действия. Владимир или должен держать себя в руках, или лечиться», - написал Ляшко в Facebook.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, заблокировав железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная около Горное-Золоте. Позже они заблокировали движение поездов и по станции Светланово.

30 января в Луганской области неизвестные перерезали рельсы на железнодорожном пути Луганск - Лисичанск - Попасная.

2 февраля ветераны и активисты перекрыли железнодорожный переезд на станции Курдюмовка в Донецкой области.