Утром 4 февраля группы электромонтеров и специалистов по разминированию снова вышли на линию порыва ЛЭП под Авдеевкой. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
«От российской стороны в СЦКК получили письменное подтверждение о прекращении огня», - отметил он.
По словам Жебривского, ночью город вновь был обстрелян, были прямые попадания в дома в районе улицы Соборной. Характер повреждений сейчас уточняется.
«В целом, за неделю агрессор повредил в Авдеевке 114 частных домов, 22 квартиры в восьми многоэтажных домах, 4 частных гаража», - отметил Жебривский.
Также повреждена железнодорожная станция Авдеевки.
Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение. Ремонтники каждый день пытаются восстановить электроснабжение, однако их попытки тщетны из-за обстрелов.
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