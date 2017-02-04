Утром 4 февраля группы электромонтеров и специалистов по разминированию снова вышли на линию порыва ЛЭП под Авдеевкой. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

«От российской стороны в СЦКК получили письменное подтверждение о прекращении огня», - отметил он.

По словам Жебривского, ночью город вновь был обстрелян, были прямые попадания в дома в районе улицы Соборной. Характер повреждений сейчас уточняется.

«В целом, за неделю агрессор повредил в Авдеевке 114 частных домов, 22 квартиры в восьми многоэтажных домах, 4 частных гаража», - отметил Жебривский.

Также повреждена железнодорожная станция Авдеевки.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение. Ремонтники каждый день пытаются восстановить электроснабжение, однако их попытки тщетны из-за обстрелов.