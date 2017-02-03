За последние сутки зафиксирована максимальная интенсивность ведения огня по украинским позициям за последний год (с февраля 2016). Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, в результате вражеских обстрелов и попыток прорыва нашей обороны, только за последние сутки по нашим позициям выпущено более 2 тыс. снарядов и мин.

Секретарь СНБО отметил, что незаконные вооруженные формирования уже открыто применяют тяжелую 152-мм артиллерию, 120-мм минометы, танки, и «активно используют реактивные системы залпового огня».

«Военные преступники, которые непосредственно поддерживаются и управляются из Кремля, осуществляли прицельный огонь по гражданским объектам, в частности по центру Авдеевки (по палаточному городку, где постоянно питаются и греются жители города, по школе, где действует пункт сбора гуманитарной помощи и т.п.)» - сказал он, добавив, что в результате обстрела был вновь повреждены коммуникации и инфраструктура города.

Турчинов сообщил, что от артударов по гуманитарным объектам в Авдеевке пострадали люди: погиб водитель автомобиля ГсоЧС, ранен начальник государственного пожарно-спасательного отряда Авдеевки. Кроме того, ранения получил фотокорреспондент из Великобритании. На территории Авдеевки повреждено 76 жилых домов (из них 69 - частные и 7 - многоквартирные). Кроме того, российские гибридные войска обстреляли гражданские объекты в Марьинке, Красногоровке, Галицыновке, Сартане и в других населенных пунктах. Так, на территории Марьинского района повреждено 11 жилых домов и школу №1 города Марьинка.

«Украинская разведка зафиксировала увеличение количества военной техники (танков, САУ, реактивных систем залпового огня), боеприпасов, оружия и российских военных, которые попадают на оккупированную территорию Донбасса через неконтролируемые участки границы», - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что это свидетельствует о намерения военно-политического руководства РФ продолжать дальнейшую эскалацию боевых действий на востоке Украины.

Турчинов отметил также: «Эта эскалация «совпала» с лживыми и агрессивными заявлениями Путина о событиях в Донбассе, что лишний раз подтверждает, кто непосредственно отвечает за кровавые преступления и попытку, перечеркнув Минские договоренности, перейти к полномасштабным военным действиям».

«Украина готова предоставить международным наблюдателям и международному сообществу все необходимые доказательства агрессивных действий и военных преступлений российских гибридных войск против украинцев», - сказал Турчинов, отметив, что все преступники должны быть наказаны.

«ВСУ и другие военные формирования достойно, мужественно и профессионально защищают свою страну, останавливая дерзкие попытки наступления российских гибридных войск. Они адекватно и решительно будут давать отпор любым агрессивным действиям врага», - подытожил Секретарь СНБО.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 114 обстрелов. 3 украинских военных погибли, 18 – ранены.

Вчера вечером незаконные вооруженные формирования обстреляли пункты предоставления гуманитарной помощи населению и жилые кварталы Авдеевки, в результате чего погибли два человека, еще двое – получили ранения.