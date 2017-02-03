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В Национальном банке считают, что во внешней финансовой среде политика новоизбранного президента США Дональда Трампа генерирует неопределенность.

Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ, сообщает Укринформ.

«Во внешней среде основную неопределенность генерирует политика новоизбранного президента США Д. Трампа. Более резкие фискальные стимулы в США могут привести к увеличению спроса на сырьевые товары в мире. Это отразится на экспортных поступлениях в Украину и курсовой динамике гривни и будет иметь прямое влияние на потребительскую инфляцию из-за изменений цен на сырье и импортированные товары», - говорится в сообщении.

В Нацбанке считают, что в то же время более резкая реакция на такие фискальные импульсы со стороны ФРС обусловит более жесткие финансовые условия для развивающихся стран. И если для Украины, учитывая ограниченный доступ к рынкам капитала, прямой эффект будет минимальным, то непрямой эффект из-за дальнейшей девальвации и сжатия спроса в странах - торговых партнерах, существенно уязвимых к изменениям потоков капитала (например, Турции), может быть достаточно существенным, подчеркнули в НБУ.
ForUm

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