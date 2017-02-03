Президент Украины наградил высокими государственными наградами военнослужащих, которые героически защищают Авдеевку.
Как сообщает пресс-служба Главы государства, среди награжденных бойцы легендарной 72-й отдельной механизированной бригады.
Орденом Богдана Хмельницкого награжден подполковник Александр Вдовиченко - командир 1-го механизированного батальона 72-й ОМБр и заместитель командира батальона капитан Василий Федько, которые вместе со своими бойцами в эти дни защищают промзону в Авдеевке.
Всего высокими государственными наградами отмечены 48 офицеров, сержантов и солдат Вооруженных Сил Украины.
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