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Президент Украины наградил высокими государственными наградами военнослужащих, которые героически защищают Авдеевку.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, среди награжденных бойцы легендарной 72-й отдельной механизированной бригады.

Орденом Богдана Хмельницкого награжден подполковник Александр Вдовиченко - командир 1-го механизированного батальона 72-й ОМБр и заместитель командира батальона капитан Василий Федько, которые вместе со своими бойцами в эти дни защищают промзону в Авдеевке.

Всего высокими государственными наградами отмечены 48 офицеров, сержантов и солдат Вооруженных Сил Украины.
ForUm

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