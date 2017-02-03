Введение Россией пограничной зоны на границе с Беларусью является чисто политическим выпадом. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает БЕЛТА.

«Они от кого границу закрывают сегодня? Что это за пограничная зона в 30 км? Они что, лучше обороняют границу, чем мы? В тысячу раз хуже. И у них есть где защищать границу. Это (введение Россией пограничной зоны. – Ред.), считаю, чисто политический выпад. Нельзя этого делать», - убежден Лукашенко.

Президент заметил, что установление пограничной зоны российская сторона оправдывает введением пятидневного безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран. Однако при этом умалчивается, что данный приказ был подписан Федеральной службой безопасности России еще в конце декабря 2016 года.

Глава государства также обратил внимание на тот факт, что в свое время Беларусь неоднократно принимала решение не закрывать границу с Россией, несмотря на различные внешние факторы

Лукашенко подчеркнул, что безвизовый въезд в Беларусь никак не отразится на национальной безопасности России, поскольку таможенный и пограничный контроль в пункте прибытия иностранцев белорусская сторона отменять не намерена. К тому же Беларусь и Россия пользуются единым списком граждан, чье пребывание в странах нежелательно. «Мы свято оберегаем общее пространство. Для нас россиянин никогда не был чужим человеком и не будет. Эти бездумные нескоординированные шаги, которые только ухудшают наши отношения, делать нельзя», - считает белорусский лидер.

Напомним, 1 февраля стало известно, что директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах России - Смоленской, Брянской и Псковской областях.

В МИД Беларуси заявили, что РФ приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью, не уведомив предварительно Минск.