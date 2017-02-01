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Глава ФСБ России Александр Бортников приказал ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусской границы. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Росбалт.

Региональным пограничным управлениям предписано «установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону».

Приказ Бортникова вступает в силу с 7 февраля 2017 года.

Как известно, в Смоленской области пограничная зона отсутствует, в Брянской области существовала только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Латвией и Эстонией.
ForUm

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