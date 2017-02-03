На Донбассе в ходе недавних боев в районе авдеевской промзоны ранен главарь незаконного вооруженного формирования «Сомали» по прозвищу «Гиви» и ликвидирована вся его охрана.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

По словам собеседника агентства, в результате боев в районе авдеевской промзоны, которые начались с 29 января, в результате чего украинские войска заняли новую позицию неподалеку от промзоны, был ранен «Гиви», который пытался в составе бандформирования вернуть утраченные рубежи.

Напомним, о ранении «Гиви» 31 января также сообщали информресурсы НВФ.

Ранее военный «Мартин Брест» сообщил, что батальон «Сомали» - группировка террориста Михаила Толстых («Гиви») - понес потери на уровне 40%. Отмечалось, что он отдал приказ бросить в бой свой последний резерв - танковую роту.