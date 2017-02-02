Россия приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью, не уведомив предварительно Минск, заявила глава пресс-службы МИД Беларуси Мария Ваньшина.

«Вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления», - сказала она, сообщает ВВС.

По словам белорусского дипломата, подобная нескоординированность действий вызывает «справедливые вопросы».

«У многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез с целым рядом существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», - добавила Ваньшина.

Впрочем, отметила она, драматизировать ситуацию пока не стоит, МИД Беларуси еще изучает документ.

1 февраля стало известно, что директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах России - Смоленской, Брянской и Псковской областях.

Пограничные зоны устанавливаются для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ», говорилось в документах.

Позже глава комитета Совета Федерации Константин Косачев объяснил, что пограничные зоны рассчитаны на граждан третьих стран, а для россиян и белорусов новых ограничений не возникнет.