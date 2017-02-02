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Глава «Укрзализныци» Войцех Балчун ответил на критику о частых полетах в Польшу и концертах. Об этом он сказал на брифинге, сообщает 112 Украина.

«Мы все живем в Польше, там наши семьи и дети. Мы прилетаем в понедельник утром и улетаем в пятницу вечером. Ничего удивительного», - сказал он.

Говоря о своих концертах, он сказал, что у каждого есть свое хобби и это нормально.

«Вопрос концертов. Я кого-то спрашиваю, что он делает в свободное время? Я играю и не собираюсь переставать...», - добавил он.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что несколько раз поймал Балчуна на том, что он выступает на концертах в то время, как должен заниматься своими обязанностями как глава железной дороги.

С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания Кабмина 25 января между Омеляном и премьер-министром Гройсманом произошла дискуссия относительно проблемных вопросов в реформировании «Укрзализныци» и ее руководителя Войцеха Балчуна.

Позже Гройсман предложил провести «авторитетный» аудит деятельности Балчуна.

 

 

 
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