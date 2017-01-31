Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил провести «авторитетный» аудит деятельности Войцеха Балчуна на должности главы акционерной компании «Укрзализныця».



Об этом премьер заявил в эфире телеканала ICTV.

По словам Гройсмана, после проведения такой проверки можно будет оценить действия топ-менеджмента компании и принять соответствующие решения, передает УНИАН.

«Для управления компанией был назначен менеджер. Если он не устраивает, давайте проведем публичный аудит, авторитетный, чтобы мы знали, что это реальность, а не какие-то нелепые вещи, и решим – если он не справился со своими обязанностями, то разрываем контракт и делаем новый конкурс, и приглашаем на работу нового менеджера», - сказал премьер.

Гройсман отметил, что в конфликте вокруг работы компании он «на стороне «Укрзализныци».

«Я хочу, чтобы это была публичная европейская компания», - сказал премьер, добавив, что правительство готово совместно с Министерством инфраструктуры и руководством «Укрзализныци» продолжить процесс корпоратизации компании.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что дальнейший процесс корпоратизации «Укрзализныци» был провален.

С конца 2016 года Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. В ходе заседания Кабмина 25 января между Омеляном и премьер-министром Гройсманом произошла дискуссия относительно проблемных вопросов в реформировании «Укрзализныци» и ее руководителя Войцеха Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабмин принял решение о подчинении компании «Укрзализныци».