Сегодня, 2 февраля, в 07:15, на Криворожском шоссе в Днипре произошло ДТП с участием автомобилей «УАЗ-3163», который принадлежит частной охранной фирме, и «ВАЗ-11183».

Как сообщает отдел безопасности дорожного движения управления Нацполиции в Днепропетровской области, в результате аварии трое пассажиров автомобиля «ВАЗ» – девушка и два парня – погибли на месте, водители и по одному пассажиру обоих автомобилей получили телесные повреждения.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-11183», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «УАЗ-3163», который двигался во встречном направлении.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).