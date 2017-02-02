также в разделеПроисшествия
Сегодня в зоне АТО погибли двое военных, 9 - ранены 28
В Карпатах сошло 6 лавин: часть дорог перекрыта 35
За прошлые сутки погибли 2 бойцов АТО, 20 – ранены и травмированы 62
Обстрел Марьинки: закрыты школы, есть раненые 51
За прошлые сутки в Авдеевке в результате обстрелов разрушены 52 здания 33
НВФ обстреляли Марьинку, в городе горят дома 52
НВФ продолжают обстреливать Авдеевку, погибли 2 военных, 14 – ранены 80
В Николаеве подстрелили бизнесмена 43
В Дрогобыче женщина забросала яйцами президиум горсовета 50
НВФ обстреляли саперов и энергетиков под Авдеевкой 78
НВФ продолжают массированные обстрелы: погибли 2 военных, еще 2 – ранены 80
В Авдеевке в результате обстрела погибла женщина 39
Донецк и часть Макеевки остались без воды 96
Скончался четвертый пострадавший от взрыва газового баллона на Харьковщине 90
В Авдеевке в результате обстрела ранен мирный житель 15
Под Авдеевкой – бой: НВФ пошли на штурм 523
НВФ выпустили по Авдеевке сотню снарядов из «Градов», один военный погиб 47
В Марьинке во время обстрела ранена женщина 20

Сегодня, 2 февраля, в 07:15, на Криворожском шоссе в Днипре произошло ДТП с участием автомобилей «УАЗ-3163», который принадлежит частной охранной фирме, и «ВАЗ-11183».

Как сообщает отдел безопасности дорожного движения управления Нацполиции в Днепропетровской области, в результате аварии трое пассажиров автомобиля «ВАЗ» – девушка и два парня – погибли на месте, водители и по одному пассажиру обоих автомобилей получили телесные повреждения.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-11183», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «УАЗ-3163», который двигался во встречном направлении.

 Решается вопрос о внесении сведений по данному факту по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

59
Теги
Ботинки зимние