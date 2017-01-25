Успех «Укрзализныци» не должен стать заложником личных отношений.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета Министров в среду, комментируя выступления министра инфраструктуры Владимира Омеляна и председателя правления «Укрзализныци» Войцеха Балчуна, сообщает пресс-служба правительства.

Гройсман призвал руководство Министерства инфраструктуры к конструктивному взаимодействию с «Укрзализныцей».

«Министр - это серьезное лицо, которое должно помочь, поддержать и привести к успеху. Министр не может позволять себе личных отношений по отношению к подчиненным. Я бы не хотел, чтобы личные отношения сделали заложником успех украинской железной дороги», - подчеркнул он.

«Надо развиваться, работать на Украину, и делать это вместе, а распри оставляйте дома», - отметил премьер.

В то же время, по его словам, перед руководством «Укрзализныци» стоит много задач, которые нужно решить в среднесрочной перспективе. Но за один день, их решить крайне трудно, считает Гройсман.

«Не успел Балчун выйти на работу, ему уже надели на голову проблему 20 лет, что нет вагонов в Украине. Что они за 2 месяца исчезли? Я думаю, раньше», - сказал Гройсман.

Он заявил, что компания годами служила кормушкой для коррупционеров. За 25 лет независимости были лишь отдельные годы, когда «Укрзализныця» развивалась.

«Так, после государственных закупок через систему ProZorro было сэкономлено 500 млн грн - это все то, что постоянно расходилось по карманам. Поэтому и так трудно сегодня и менеджменту, и наблюдательному совету бороться, потому что каждый раз приходится кому-то давать по рукам, ликвидировать какие-то схемы», - подытожил Гройсман.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины вывел государственный железнодорожный холдинг «Укрзализныця» из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.