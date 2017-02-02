Мир должен быть более активным в давлении на Россию для прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Словакии Андреем Киской.

Порошенко проинформировал своего коллегу об ухудшении ситуации на Донбассе. «Российские боевики обстреливают Авдеевку, не давая возможности восстановить электроснабжение. Мир должен быть более активным в давлении на Россию, чтобы прекратить огонь», - цитирует его слова пресс-служба Главы государства.

Он подчеркнул важность соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках Минского процесса.

Также стороны обменялись мнениями по важным вопросам повестки дня двусторонних отношений и международного сотрудничества.

В контексте взаимодействия двух стран на евроинтеграционном направлении были обсуждены вопросы участия Словакии в процессе реформирования украинской экономики, сотрудничества в энергетической сфере. Особое внимание было уделено поддержке словацкой стороной внедрения Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля ремонтники пытались возобновить электроснабжение, однако это им не удалось.

Сегодня, 2 февраля, бригада электромонтажников из-за обстрелов так и не смогла выйти в район повреждения ЛЭП в Авдеевке.