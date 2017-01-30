Блокирование железнодорожной ветки Луганск - Попасная в Луганской области создает риски энергобезопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины со ссылкой на главу ведомства Игоря Насалика.

В Минэнергоугля состоялось заседание Координационного центра по обеспечению поставок угля на тепловые электростанции Украины.

«В частности, министр обратился к представителям ГФС, других органов с просьбой принять дополнительные меры по усилению контроля за перевозками, поскольку отсутствие прозрачности и, как следствие, продолжение блокады создает риски для энергетической безопасности Украины», - отметили в пресс-службе.

По словам Насалика, министерство оперативно следит за ситуацией вокруг блокирования участка железной дороги на Луганщине и считает, что решение проблемных вопросов должно происходить в правовом поле.

В ведомстве напомнили, что по заблокированной железнодорожной ветке Луганск - Попасная осуществляется поставка угля на Счастьенскую ТЭС, которая является единственным источником электроэнергии на Луганщине, где расположены более тысячи социальных объектов.

Минэнергоугля также напоминает, что крупнейшие угледобывающие предприятия Донбасса, имеющие производственные мощности на неподконтрольной территории, зарегистрированы и платят налоги на территории Украины. В том числе добывающие энергетический уголь, на котором работает Счастьенский ТЭС.

Напомним, в Луганской области неизвестные перерезали рельсы на железнодорожном пути Луганск - Лисичанск - Попасная.

25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, заблокировав железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная около Горное-Золоте. Позже они заблокировали движение поездов и по станции Светланово.

Заместитель министра по оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Георгий Тука заявил, что заблокированный ветеранами АТО железнодорожный путь связан с поставками угля на ТЭС в Счастье, которая обеспечивает электроэнергией всю Луганскую область.