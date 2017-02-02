Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль призывает перекрыть коммуникации на оккупированную территорию, чтобы заставить членов НВФ прекратить огонь в Авдеевке.

Как сообщает пресс-служба губернатора, он неоднократно применял такую ​​тактику, когда возглавлял Луганскую ОВГА, и она всегда действовала на 100%.

«В 2014-2015 годах, когда я возглавлял Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, наши населенные пункты неоднократно оказывались в такой же ситуации, как сейчас Авдеевка. Было и еще хуже - приходилось на бронетехнике эвакуировать детей или пациентов больниц прямо во время обстрелов. Мы тоже сначала свято верили в ОБСЕ, координационную группу по вопросам прекращении огня и так далее», - отметил Москаль.

По его словам, договоренности с НВФ прекратить огонь, чтобы ремонтники восстановили повреждения, постоянно ими же и нарушались, поэтому пришлось перейти к другой тактике.

«Луганская область (так же, как и Донецка) имеет общие коммуникации с оккупированной территорией. И как только боевики перебивали наши ЛЭП, мы в ответ перекрывали воду, газ или свет в «ЛНР». Через несколько часов их переговорщики сами выходили на нас и гарантировали полное прекращение огня для восстановления коммуникаций и даже отправляли на нейтральную территорию своих ремонтников. Мы применяли эту тактику неоднократно и даже не беспокоили по этому поводу высшее руководство государства», - рассказал губернатор.

По его мнению, другого выхода, чем перекрыть им коммуникации, нет. «Вблизи Донецк, и они очень быстро почувствуют, что такое жить без воды или света. Это наиболее проверенный способ, который всегда действует», - подытожил Москаль.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля ремонтники пытались возобновить электроснабжение, однако это им не удалось.