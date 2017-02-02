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За 31 января незаконные вооруженные формирования самопровозглашенной «ДНР» потеряли 26 человек убитыми и 60 ранеными. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Не буду скрывать, что мы получаем информацию с временно оккупированной территории. Вывод проведенного анализа – за последние сутки 26 убитых боевиков, 60 раненых «хероев армии ДНР», которые разрушали дома и убивали мирных жителей Авдеевки, и всеохватывающая паника у «вождей», – отметил он.

По словам Аброськина, из «ДНР» планируют бежать все. «От так называемой «генпрокуратуры ДНР», которые вывозят в РФ свои семьи, до сотрудников «полиции ДНР», которые также уже этой ночью будут убегать в РФ. Ну, «уважаемые», а чего же вы ждали?», – написал он.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

29 января в зоне АТО погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 30 января – 3 убитых и 24 раненых, 31 января – 1 погиб и 18 – ранены, 1 февраля – 2 военных погибли, 14 – ранены.
ForUm

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