За прошлые сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных погибли, десять – ранены и четверо – травмированы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Также отмечается, что всего было зафиксировано 67 обстрелов.

«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 «Град», 152 и 122-миллиметровую артиллерию, танки. Захватчиками было совершено несколько попыток атаковать защитников Украины и, понеся многочисленные потери, они каждый раз вынуждены были отступать. Несмотря на договоренности, вечером преступники снова обстреливали наши позиции в районе Авдеевки. Из артиллерии разных калибров вели огонь по Верхнеторецкому», – говорится в сообщении.

На мариупольском направлении, по данным штаба, НВФ с РСЗО БМ-21 «Град» и 122-миллиметровой артиллерии вели огонь по Водяном. По Красногоровке – танк, 122-миллиметровая артиллерия, 120 и 82-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Из 122-миллиметровой артиллерии, минометов обстреляли Гранитное, Богдановку и Широкино. По Марьинке и Чермалыку огонь вели минометы различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Широкино, Новотроицкому, Новомихайловке и Новогригорьевке.

На луганском направлении из 152 и 122-миллиметровой артиллерии противник обстрелял Крымское и Врубовку. Из минометов – Катериновку, Новозвановку, Троицкое и Попасную, а из стрелкового оружия – Крымское.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

29 января в зоне АТО погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 30 января – 3 убитых и 24 раненых, 31 января – 1 погиб и 18 – ранены.

1 февраля с 12:00 до 17:00 в городе был установлен режим «тишины».