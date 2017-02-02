Украина передаст в Международный уголовный суд одну из пуль, попавших в самолет ВМС Ан-26 при обстреле Россией над Одесским газовым месторождением в Черном море. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире канала 112 Украина.

«Военная прокуратура сразу после прилета самолета зарегистрировала производство, сейчас проводят экспертизу, чтобы установить патроны, потому что это доказательство. Это доказательства гибридной военной агрессии после аннексии Крыма», – отметил он.

По словам Матиоса, «пуля, которая была изъята, экспертиза повреждения самолета над территорией Украины, от которой еще никто не открестился, – это доказательства». «Кто именно стрелял, мы может и не установим, но зона ответственности высшего руководства государства РФ находится в компетенции Международного уголовного суда. Эти доказательства собираются и туда будут переданы», - заявил он.

Напомним, 1 февраля во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет ВСУ Ан-26.

В штабе российского Черноморского флота заявили, что охранник буровой платформы стрелял из «сигнального» пистолета.