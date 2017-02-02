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Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации на востоке Украины. Об этом в ходе общения с прессой заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Спайсеру был задан вопрос, считает ли Трамп, Россия испытывает его действиями в Украине, сообщает Голос Америки.

«Президента постоянно информируют о том, что происходит в Украине представители Совета национальной безопасности США, вся наша команда, которая занимается национальной безопасностью. В дальнейшем мы будем получать сообщения на эту тему», - сказал пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение на линии соприкосновения в зоне АТО — это лишний повод для возобновления диалога и сотрудничества между РФ и США.

В то же время представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что РФ инициировала обострение ситуации в Авдеевке для того, чтобы побудить США и мир к «диалогу».
ForUm

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