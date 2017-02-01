Трехсторонняя контактная группа призвала к полному прекращению огня, отведению всех вооружений к линии, обозначенной меморандумом от 19 сентября 2014 года.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания трехсторонней контактной группы 1 февраля.

Кроме того, СММ ОБСЕ должна получить полный доступ для проведения всеобъемлющего контроля.

«Представители ОРДО обязаны обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад, которые восстановят водо-, газо - и электроснабжение в районе Авдеевки. Город находится на грани гуманитарной и техногенной катастрофы, вся ответственность за подобное развитие событий ляжет на представителей ОРДО», - отметила она.

Украинская сторона еще раз подчеркивает: меморандум от 19 сентября 2014 года является важнейшей составляющей блока вопросов по безопасности.

«Полное и устойчивое прекращение огня, вывод всех иностранных воинских формирований и тяжелых видов вооружений с территории Украины, граница - таковы предпосылки для проведения выборов на Донбассе», - добавила Олифер.

По ее словам, в гуманитарной подгруппе удалось сблизить позиции по освобождению незаконно удерживаемых лиц.

Как сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

Утром 1 февраля члены НВФ совершили очередную попытку штурма позиций ВСУ.