также в разделеПолитика
Порошенко договорился с Нетаньяху о визите Гройсмана в Израиль 20
Суд в Гааге назначил дату слушаний по иску Украины против РФ 21
ЦИК предлагает удешевить выборы наполовину 25
ТКГ призвала к прекращению огня и отводу вооружений на Донбассе 37
ГПУ: Защита Януковича начала знакомиться с материалами дела о госизмене 19
Раде предложили уволить Вятровича 87
Шуфрич: Чтобы с людьми вести диалог, надо дать им возможность вернуться в правовое поле 66
У Путина назвали ситуацию в Авдеевке поводом возобновить диалог США и РФ 49
«Кто-то хочет завалить систему е-декларирования»: Гройсман отчитал Корчак 44
Предложение по Ассоциации Украина-ЕС зарегистрировано в парламенте Нидерландов 38
Гройсман: Авдеевка обеспечена всем необходимым 31
Украина на месяц возглавила Совбез ООН 61
Совбез ООН принял предложенное Украиной заявление по Донбассу 354
НАТО: Российская агрессия в Украине усилила Альянс 62
Украина дополнит иск против России в Гаагу материалами об Авдеевке 55
Порошенко: Украинские военные блестяще защищают позиции под Авдеевкой 240
Гройсман о работе Балчуна: Если он не устраивает, то разрываем контракт 73
Гройсман хочет за 3 года покончить с очередями в детсады 26

В НАТО обеспокоены гуманитарной ситуацию в Авдеевке и призвали Россию прекратить насилие на Донбассе.

Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Мы призываем Россию применить свое значительное влияние на сепаратистов, чтобы прекратить насилие. Все стороны должны выполнять свои обязательства по Минским договоренностям», - сказал глава Альянса.

Он отметил больше всего за последнее время обострение насилия, особенно в районе Авдеевки и ухудшение гуманитарной ситуации.

По данным НАТО, полученными от ОБСЕ, в течение прошлой недели случилось 5600 случаев нарушений режима прекращения огня.

Столтенберг также призвал к выведению из региона тяжелых вооружений, которые запрещены Минскими договоренностями.

«Наблюдатели ОБСЕ должны иметь безопасный доступ по всему региону. Это должно включать границу Украины с Россией», - отметил генсек НАТО.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Ботинки зимние