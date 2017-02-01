В НАТО обеспокоены гуманитарной ситуацию в Авдеевке и призвали Россию прекратить насилие на Донбассе.

Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Мы призываем Россию применить свое значительное влияние на сепаратистов, чтобы прекратить насилие. Все стороны должны выполнять свои обязательства по Минским договоренностям», - сказал глава Альянса.

Он отметил больше всего за последнее время обострение насилия, особенно в районе Авдеевки и ухудшение гуманитарной ситуации.

По данным НАТО, полученными от ОБСЕ, в течение прошлой недели случилось 5600 случаев нарушений режима прекращения огня.

Столтенберг также призвал к выведению из региона тяжелых вооружений, которые запрещены Минскими договоренностями.

«Наблюдатели ОБСЕ должны иметь безопасный доступ по всему региону. Это должно включать границу Украины с Россией», - отметил генсек НАТО.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.