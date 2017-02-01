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Государственная казначейская служба Украины возобновила обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств в Авдеевке, сообщает пресс-служба Госказначейства.

«Управление казначейства в г. Авдеевка Донецкой области работает в штатном режиме – осуществляется обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств, проводятся платежи по всем имеющимся платежным поручениям», – сказано в сообщении.

Напомним, 30 января Государственная казначейская служба Украины временно приостановила обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств в Авдеевке.
ForUm

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