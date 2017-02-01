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Значительного количества желающих эвакуироваться из Авдеевки в настоящее время нет, об экстренной эвакуации речь не идет.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире 112 Украина.

«Мы отработали все алгоритмы. Есть несколько санаториев. Как частных, так и коммунальных. Мы можем в Святогорске расположить 1,4 тысячи детей. Пока желающих в таких объемах нет, а экстренную эвакуацию мы не собираемся сейчас проводить», - отметил он.

Жебривский пояснил, что вопрос об эвакуации населения был поднят не из-за обстрелов НВФ, а из-за ситуации с предоставлением коммунальных услуг населению.

«У нас сегодня даже до четвертого этажа доходит вода. Она идет сами по себе из донецкой гидравлической станции. В связи с этим с водой вопрос более-менее стабилизирован. Сейчас начало заходить дизельное топливо... Где-то 30 тонн пришло», - добавил он.

При этом Жебривский отметил, что люди в городе нуждаются одеялах и теплых вещах.

Ранее Жебривский сообщал, что ночью в Авдеевке уменьшилось количество обстрелов, люди смогли отдохнуть.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

31 января из Авдеевки начали вывозить людей с особыми потребностями и пациентов больниц.
ForUm

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