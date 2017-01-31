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Из Авдеевки начали вывозить людей с особыми потребностями и пациентов больниц, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«По состоянию на 12:45 режима тишины все еще нет. Российские боевики продолжают обстрел. Решение о полномасштабной эвакуации не принимаем. Но уже полностью подготовились к ней на случай объявления эвакуации», - написал он в Facebook.

По словам Жебривского, из города вывозят людей с особыми потребностями в Константиновку и Белецкое.

Также вывезли из больничной реанимации тяжелобольных.

«Перемещаем их в константиновскую больницу», – уточнил глава ОВГА.

Кроме того, одна семья изъявила желание вывезти из города своих детей.

«Военнослужащие гражданско-военного сотрудничества помогают этой семье организовать вывоз детей»,- сообщил Жебривский.

По его словам, в город постоянно поступают дополнительные электрогенераторы и полевые кухни.

На стадионе «Химик» установлен палаточный городок, где готовят еду.

Также на стадионе налажена спутниковая связь, есть вся необходимая оргтехника и интернет.

Напомним, ночью 31 января члены незаконных вооруженных формирований обстреляли окрестности Авдеевки из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

В городе объявлено чрезвычайное положение.

Правительство готовится эвакуировать из Авдеевки около 12 тысяч граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновку, Дружковку, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск).

 
ForUm

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