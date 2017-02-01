Министр социальной политики Андрей Рева выступил против торговой блокады оккупированных территорий на Донбассе, которую проводят ветераны АТО. Об этом он сказал в эфире 112 Украина.

«То, что у нас сейчас там происходит, обеспечивает блокаду этого региона? Прекратилась ли подача продуктов и всего, что могло бы прекратить жизнеобеспечение? Очевидно, что нет. Что мы тогда блокируем? Судя по всему, в разгар зимы и морозов мы решили бороться с энергетической независимостью страны путем блокирования поставок угля с государственных предприятий. Все эти предприятия, которые находятся на территории, неподконтрольной украинской власти, являются госпредприятиями Украины, действуют по ее законам и платят налоги в бюджет Украины. Они поставляют тот уголь, на котором сегодня работают наши тепловые электростанции», - заявил Рева.

По словам министра, предприятия, поставляющие уголь с оккупированных территорий, платят налоги в бюджет.

«Правда в том, что Украина не торгует с «ДНР» и «ЛНР» и не торгует с бандитами. Мы получаем продукцию, которая производится на наших украинских предприятиях», - добавил он.

Также министр связал торговую блокаду Донбасса с блокированием въездов в Киев с требованием принять закон №5567 (зарегистрировали в Верховной Раде Владимир Парасюк и Юрий Деревянко), который продолжает срок пребывания нерастаможенных машин с иностранными номерами.

«Была перед этим еще одна блокада в Киеве, когда требовали внести изменения в закон и разрешить пользоваться нерастаможенными машинами, платя символические таможенные пошлины. Если вы просмотрите фамилии депутатов на обоих блокадах, то увидите совпадение. И когда идет дискуссия по этому закону сегодня, то моя гипотеза – это тоже один из вариантов давления с целью добиться принятия того закона, который бы позволил ввозить контрабандный товар или создать льготные условия для ввоза автомобилей на нашу территорию», - заявил Рева.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, заблокировав железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная около Горное-Золоте. Позже они заблокировали движение поездов и по станции Светланово.

30 января в Луганской области неизвестные перерезали рельсы на железнодорожном пути Луганск - Лисичанск - Попасная.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что блокирование железнодорожной ветки в Луганской области создает риски энергобезопасности Украины.