Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что для поддержки работы систем энергообеспечения города Авдеевка вовлечены все соответствующие службы и создан специальный штаб, однако без прекращения обстрелов полностью восстановить электро-, тепло - и водоснабжение невозможно.

Об этом он рассказал во время круглого стола на тему «Приоритетные направления деятельности в области образования и науки» в рамках обсуждения проекта Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года, сообщает Укринформ.

«Сегодня все службы работают на месте, развернут соответствующий штаб, подготовлены все сценарии развития событий. Понятно, что это огромный вызов для нас, но мы все сделаем для того, чтобы максимально справиться с ситуацией. Хотя понимаем, что непосредственно на обстрел мы влияния не имеем и нужно, чтобы режим тишины был обеспечен - тогда мы сможем восстановить все энергоснабжение, теплоснабжение и водоснабжение на территории города Авдеевка», - отметил Гройсман.

Он также заявил, что в течение вчерашнего дня и ночи соответствующие службы работали над тем, чтобы поддерживать жизнеобеспечение систем города «хотя бы на минимальном уровне».

Глава правительства подчеркнул, что ситуация остается сложной, однако есть все необходимые ресурсы и возможности, чтобы восстановить энергоснабжение Авдеевки. В то же время Гройсман подчеркнул, что на полное восстановление жизнеобеспечения города нужно время, но самое главное - прекращение обстрелов.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.