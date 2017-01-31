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Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на замечания литовского депутата Линаса Бальсиса о Калининградской области России. В ведомстве отметили, что Литва не намерена поднимать вопросы о статусе этого российского региона, сообщает Delfi.

«У Литвы нет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей, и она не поднимает вопросы о статусе Калининградской области России», - заявила BNS пресс-секретарь министра Раса Якилайтене.

«Эта область является интегральной частью Российской Федерации. Однако Литва и далее не будет признавать односторонние изменения границы, как не признает осуществленной Россией оккупации и аннексии Крыма», - добавила она.

Такую позицию министра пресс-секретарь озвучила после того, как в российские СМИ большое внимание уделили призывам члена Сейма Бальсиса пересмотреть статус области в качестве реакции на аннексию Крыма.

На конференции в Вильнюсе 20 января Бальсис заявил, что «срок действия Калининграда закончился» и предложил литовским должностным лицам поднять этот вопрос в органах Евросоюза.
ForUm

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