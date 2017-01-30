Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці, що межує з гуманітарною катастрофоюhttps://t.co/ShOywqAP9f — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 января 2017 г.







«Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, граничащей с гуманитарной катастрофой», — написал он.



Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

За минувшие сутки в зоне проведения АТО 5 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы. Почти все потери украинские войска понесли во время тяжелых боев в Авдеевке.

Сегодня в ходе боевых действий погибли трое военных, 17 – ранены.

В понедельник вечером руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что члены незаконных вооруженных формирований повредили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате город остался без электричества, водо- и теплоснабжения.