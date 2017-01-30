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В течение понедельника, 30 января, в зоне АТО погибли трое военнослужащих, говорится в сводке штаба операции.

Кроме того, семнадцать бойцов ранены и трое травмированы.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия многократно обстреливали Авдеевку, Новотроицкое Луганское, Невельске и Опытное. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки.

На мариупольском направлении из 152 миллиметровой артиллерии НВФ вели огонь по Водяном. Из минометов обстреливали Красногоровку и Лебединский, из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Талаковку, Гнутово, Широкино и Водяное.

Всего зафиксировано 37 обстрелов.  

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

За минувшие сутки в зоне проведения АТО 5 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы. Почти все потери украинские войска понесли во время тяжелых боев в Авдеевке.
ForUm

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