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За минувшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий, по предварительной информации, 5 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы.

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр

«За минувшие сутки в результате боевых действий, по предварительной информации, 5 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы», - отметил он.

По его словам, почти все потери украинские войска понесли во время тяжелых боев в Авдеевке.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

Сегодня утром столкновения продолжились

 
ForUm

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