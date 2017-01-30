За минувшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий, по предварительной информации, 5 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы.
Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр
«За минувшие сутки в результате боевых действий, по предварительной информации, 5 украинских военнослужащих погибли, 14 - получили ранения и травмы», - отметил он.
По его словам, почти все потери украинские войска понесли во время тяжелых боев в Авдеевке.
Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.
Сегодня утром столкновения продолжились.
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