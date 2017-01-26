Заблокированный ветеранами АТО железнодорожный путь связан с поставками угля на ТЭС в Счастье, которая обеспечивает электроэнергией всю Луганскую область.

Об этом заявил заместитель министра по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Георгий Тука, сообщает Укринформ.

«Я с самого начала объявления этой инициативы господина Семенченко относился к ней крайне негативно, потому что, по моему убеждению, подобными действиями должны заниматься государственные органы власти», - сказал он.

се знали, что заблокирована та железная дорога, по которой перевозится уголь на Счастинскую ТЭС, расположенную на Луганщине. Луганщина до сих пор остается энергетическим островом, который не объединен в единую энергетическую систему Украины. Счастинская ТЭС является единственным источником электроэнергии для всей Луганской области. Таким образом, своими действиями группа этих людей ставит под угрозу обеспечение электроэнергией всей Луганской области. Я считаю это недопустимым», - заявил Тука.

Напомним, 25 января народный депутат, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, заблокировав железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная около Горное-Золоте.