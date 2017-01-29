также в разделеПроисшествия
Штурм Авдеевской промзоны: погибли трое военных, еще один ранен 51
В результате боя в Авдеевской промзоне ранены трое военных 38
На Харьковщине в результате взрыва в квартире пострадали 5 человек 21
НВФ штурмовали авдеевскую промзону, силы АТО понесли потери 131
На Киевщине произошло массовое отравление детей 19
За минувшие сутки в десяти областях зафиксирован критический уровень аварийности 49
В Черниговской области столкнулись электричка и легковушка 49
В Запорожской области сразу десять детей попали в больницу с отравлением 27
Вандалы осквернили памятный знак Ивану Сирко в Харькове 78
В Сумах – очередной взрыв, предварительно из-за гранаты 67
АТО: НВФ применили тяжелую артиллерию, двое военных погибли 59
НВФ обстреляли силы АТО из танка и «Града», один военный погиб 66
На Черкасчине подняли все сошедшие с рельсов вагоны 136
В Каменском с тонущей баржи в Днепр вылилось 300 тонн мазута 175
В Днипре расстреляли бизнесмена и его охранников 172
Стрельба в Одессе: Подозреваемый застрелился при попытке задержания 244
НВФ обстреляли КПВВ «Марьинка» и дорогу на Курахово 67
Из-за ЧП в Черкасской области задерживаются 10 поездов 177

В результате обстрела незаконными вооруженными формирования Авдеевки были ранены двое мирных жителей, сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По данным главка, в 10:30 в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен мужчина с осколочными ранениями спины, лица и бедра. 40-летний местный житель получил ранения в результате взрыва снарядов на его дворе, расположенном по улице Седова, которая находится рядом с промышленной зоной.

«Женщина возвращалась домой по ул. Заводской, когда рядом разорвалась мина. Она получила осколочные ранения бедра и спины. Оба пострадавших госпитализированы, им оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 29 января, незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны. В результате боя погибли 3 украинских военных, еще одни – ранен. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Ботинки зимние