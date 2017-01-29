В результате обстрела незаконными вооруженными формирования Авдеевки были ранены двое мирных жителей, сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По данным главка, в 10:30 в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен мужчина с осколочными ранениями спины, лица и бедра. 40-летний местный житель получил ранения в результате взрыва снарядов на его дворе, расположенном по улице Седова, которая находится рядом с промышленной зоной.

«Женщина возвращалась домой по ул. Заводской, когда рядом разорвалась мина. Она получила осколочные ранения бедра и спины. Оба пострадавших госпитализированы, им оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 29 января, незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны. В результате боя погибли 3 украинских военных, еще одни – ранен.