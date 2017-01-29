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В результате штурма незаконными вооруженными формирования Авдеевской промзоны погибли 3 украинских военных, еще одни – ранен. Об этом сообщил сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр.  

«Сегодня противник попытался взять штурмом Авдеевскую промзону. В 5 утра началась вражеская артподготовка, после 7:00 враг перешел в наступление. Эта провокация имеет не только военную, но и политическую задачу – попытаться обвинить украинские войска в нарушении Минских соглашений», – отметил он.

По словам Мотузяника, противнику не удалась реализовать свои намерения: атака провалилась, враг с потерями отступил назад на восток. «Ключевую роль в этом сыграли профессиональные контрмеры наших войск», – подчеркнул спикер Минобороны.

«Однако сейчас ситуация остается очень напряженной: противник продолжает обстрел наших позиций из артиллерии и минометов, впрочем пока не переходит к штурмовым действиям. Украинские войска по всему фронту находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы встретить врага огнем», – заявил он.

По информации Мотузяника, достоверно известно, что в рядах сил АТО на этих рубежах погиб 1 военнослужащий, еще 2 – умерли от тяжелых ранений, еще 1 – получил ранения и выжил.

Напомним, сегодня, 29 января, незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.
ForUm

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