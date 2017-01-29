Организаторы торговой блокады Донбасса намерены заблокировать Станицу Луганскую. Об этом в эфире 112 Украина сообщил соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногородский.

«Мы планируем перекрыть все проходы к Луганской и Донецкой областям. Судя по развитию событий, людей нам для этого хватит, начиная с середины февраля. То есть мы планируем в середине февраля полностью развернуть наши пункты блокады. Мы будем увеличивать количество блокпостов по мере прихода людей. Станицу Луганскую скорее всего мы закроем к концу этой недели», - сказал он.

При этом Виногородский отметил, что местные власти осведомлены о планах организаторов блокады. «Мы поставили в известность местную власть в декабре 2016 года. Они знают, где мы находимся, и у них есть возможность получать информацию из первых рук», - сообщил он.

Также он отметил, что основные силы составляют ветераны АТО.

На вопрос ведущего о том, как происходит финансирование блокпостов, Виногородский рассказал: «На сегодня с нами работает порядка 12 волонтерских групп, и это количество расширяется. Плюс регулярно к нам приезжают местные жители, которые нам помогают».

Напомним, 25 января народный депутат, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, заблокировав железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная около Горное-Золоте. Позже они заблокировали движение поездов и по станции Светланово.

Заместитель министра по оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Георгий Тука заявил, что заблокированный ветеранами АТО железнодорожный путь связан с поставками угля на ТЭС в Счастье, которая обеспечивает электроэнергией всю Луганскую область.