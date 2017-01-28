В субботу, 28 января, на территории Украины синоптики прогнозируют переменную облачность. Об этом сообщает «112.ua»с ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В западных областях синоптики ожидают, что температура воздуха будет колебаться от нуля до -4 градусов. В северной части страны - от нуля до -2 градусов. На востоке Украины - от нуля до -8. В южном регионе - от нуля до -7 градусов.

В Киеве также переменная облачность, температура воздуха днем от нуля до -2 градусов.