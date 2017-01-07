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На двух участках трасс Днепр-Николаев и Кировоград - Кривой Рог - Запорожье движение из-за непогоды остается ограниченным.

Об этом сообщает «Укринформ» с ссылкой на Фейсбук компании «Автомобильные дороги Украины».

«Ограничение движения остаются: Н-11 Днепропетровск-Николаев (через Кривой Рог), км 1640+000 - км 179+570 (от г. Кривой Рог до границы с Николаевской обл.) Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье, км 81+735 - км 89+000 (от границы с Кировоградской обл. к н. п. Лозуватка)», - отмечается в сообщении

В компании также сообщили , что с 10 часов утра в Днепропетровской области снято ограничение движения на участках дорог: Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье, км 161+000 - км 247+830;Г-74 Пятихатки - Кривой Рог – Широкое, км 203+525 - км 219+395;М-04 Знаменка – Луганск – Изварне, км 72+088 – км 98+000; Н-08 Борисполь – Днепропетровск – Запорожье, км 296+735 – км 344+000.

В Кировоградской области движение транспорта открыто по всем направлениям, кроме Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье. После 15.00 в случае ухудшения погодных условий движение транспорта вновь будет ограничено или закрыто.

С 9 утра временные ограничения движения для легкового транспорта сняты на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения в Николаевской области.

Ограничение движения грузовых, крупногабаритных и большегрузных транспортных средств по дорогам общего пользования продлен.

 
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