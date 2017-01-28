В Украине в детских интернатных учреждениях на лечение одного ребенка предусмотрено финансирование в размере 1 гривни на день.

Об этом заявил уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба в пятницу на конференции в Херсоне, сообщает «Укринформ».

«В интернатных учреждениях только 27 гривень в день идет на финансирование самого ребенка. Это 23 гривни - питание, 1 гривня - лечения и 3 гривни - одежда», - рассказал Кулеба.

Раньше он сообщил, что в течение последних трех лет в Украине государственное финансирование интернатных учреждений для детей ежегодно росло на 1 млрд гривень и в 2016-ом достигло 7 млрд гривен. Кроме того, данные учреждения в 2016 году официально получили также 250 млн гривень благотворительной помощи, которая оказывалась преимущественно на лечение детей и приобретение для них одежды.