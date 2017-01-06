В связи с активным циклоном, который идет с Черного моря, сегодня, 6 января, в Украине ожидается ухудшение погоды - сильные снегопады, метели, намерзание льда, в Карпатах возможен сход лавин на дороги. Об этом предупреждает ГСЧС, передает «Укринформ».

«По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря 6-8 января на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, на Одесчине и Николаевщине до 35 см, сильных продолжительных метелей, снежных заносов, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях образование гололеда на проводах, деревьях и дорогах», - говорится в сообщении ГСЧС.

Также отмечается, что утром и днем 6 января в северных районах Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-30 м/с, высота волн 30-50 дм, медленное обледенение судов.

В Киеве и области в ближайшие два часа с сохранением до конца суток 6 января порывы ветра 15-20 м/с, метели. В городе Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до 15-18 градусов мороза.

С 9 января наступит ослабление и прекращение опасных явлений.

Что же касается западных и северных областей, то там прогнозируется резкое снижение температуры воздуха до 11-16 градусов мороза, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25 градусов мороза.

По прогнозам Укргидрометцентра, 6 января в связи с сильными снегопадами и метелями, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.