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В понедельник, 30 января, Президент Украины Петр Порошенко совершит визит в Федеративную Республику Германия, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Планируются переговоры Президента с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также Порошенко также проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем и представителями немецких деловых кругов.

Напомним, старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию собственных источников, сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.

По его информации, 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в субботу.

 
ForUm

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