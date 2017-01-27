В понедельник, 30 января, Президент Украины Петр Порошенко совершит визит в Федеративную Республику Германия, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
Планируются переговоры Президента с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Также Порошенко также проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем и представителями немецких деловых кругов.
Напомним, старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию собственных источников, сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.
По его информации, 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в субботу.
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