В администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России. Об этом в Twitter написал старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию собственных источников.
Он сообщает, что 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, передает УНИАН.
«Источники говорят, что в администрации Трампа есть правительственное распоряжение об отмене санкций против России», - говорится в сообщении Потье.
Кроме того, эту информацию подтверждает и сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.
О каких именно санкциях идет речь, источники не уточняют.
Напомним, пресс-секретарь российского президента подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в субботу.
Ранее Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.
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