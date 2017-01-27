В администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России. Об этом в Twitter написал старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию собственных источников.

Он сообщает, что 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, передает УНИАН.

«Источники говорят, что в администрации Трампа есть правительственное распоряжение об отмене санкций против России», - говорится в сообщении Потье.

Кроме того, эту информацию подтверждает и сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.

О каких именно санкциях идет речь, источники не уточняют.

Напомним, пресс-секретарь российского президента подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в субботу.

Ранее Трамп в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.