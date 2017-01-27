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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили в Днипре тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители изъяли из тайника, оборудованного вблизи одного из мостов через Днепр, гранатомет РПГ-26, гранату РГД-5 с запалом и тротиловую шашку весом двести граммов.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления организаторов тайника.  
ForUm

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