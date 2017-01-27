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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в субботу.

Ранее телеканал CNN сообщил, что переговоры президентов России и США пройдут 28 января.

Сам Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что намерен в ближайшее время пообщаться с российским лидером, при этом конкретную дату телефонного разговора он не назвал, передает РИА Новости.

По словам американского президента, США и Россия могли бы вместе «вышибить дух» из террористической группировки «Исламское государство».
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